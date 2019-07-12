سييرا يرفع لياقة لاعبي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته، تحت قيادة المدرب التشيلي خوسيه سييرا، خلال معسكره الإعدادي في مدينة مانشستر.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من المران الصباحي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والذي اشتمل على جوانب لياقية وفنية متنوعة.

ووجه المدرب التشيلي سييرا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الذي انضموا لبعثة العميد مؤخرًا، إلى تأدية تدريبات لياقية إضافية بعد نهاية مران اليوم.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أكثر من مباراة ودية خلال معسكر مانشستر، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.