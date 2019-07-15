سييرا يُركز على الجانب البدني

المواطن - مروة نبيل

أدّى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اليوم الاثنين، تدريبه الصباحي خلال معسكره الإعدادي في مدينة مانشستر البريطانية.

وتركز المران على جوانب الإعداد البدني وتقوية العضلات، فيما أجرى لاعبو الاتحاد الجزء الأول من الحصة التدريبية على ملعب التدريبات.

ووجّه المدير الفني التشيلي لويس سييرا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد ذلك إلى صالة اللياقة البدنية.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مرانًا مسائيًا خلال معسكر مانشستر، في إطار استعدادات العميد لانطلاق منافسات الموسم الجديد.