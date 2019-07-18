سييرا يُكثف الحصص التدريبية

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته، اليوم الخميس، وسط متابعة نائب رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، أحمد كعكي.

وتركّز مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الصباحي على التنوع بين الجوانب اللياقية والفنية، وذلك خلال معسكره الخارجي المقام حاليًا في مانشستر.

وكثّف الجهاز الفني بقيادة التشيلي خوسيه سييرا الحصص التدريبية مستفيدًا من عامل الطقس الذي يساعد على إجراء التدريبات في أوقات مختلفة من اليوم.

ومن المقرر أن يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحت قيادة سييرا برنامجه التدريبي خلال الفترة المسائية.

ويسعى سييرا لتجهيز لاعبي الاتحاد بأفضل شكل ممكن خلال معسكر مانشستر، أملًا في الظهور بمستوى مميز خلال منافسات الموسم الجديد، الذي سيبدأه بمواجهة ذوب آهن الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019.