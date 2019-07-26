شؤون الحرمين توفر 100 ألف مظلة لضيوف الرحمن

شؤون الحرمين توفر 100 ألف مظلة لضيوف الرحمن

2019/07/26
الساعة 10:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

وزعت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام ، أكثر من (7000) مظلة على زوار المسجد الحرام داخل صحن المطاف وساحات المسجد الحرام، ضمن حملة ( خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ) في موسمها السابع .
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام إبراهيم بن حمود النجيدي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفرت ما يقارب (100) ألف مظلة خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.



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