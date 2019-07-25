شاهد الصور.. اختتام تمرين القائد المتحمس السعودي الأمريكي

المواطن - واس

اختتمت اليوم فعاليات تمرين “القائد المتحمس» 2019 السعودي – الأمريكي، بحضور قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الفريق تيري فيريل، وذلك بمركز التمارين الرئيسي بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية واستمر لمدة أسبوعين.

وأكد الفريق المطير أن التمرين يهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية ,مبينا أن هذا التمرين يعدّ امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات في الدول الشقيقة والصديقة.

بدوره أعرب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي عن سعادته بالمشاركة في التمرين، وقال : أتيحت لنا الفرصة للمشاركة في هذا التمرين الرائع الذي يجسد مدى الصداقة التي امتدت لسنوات عديدة ، وهذه الصداقة سوف تستمر وتكون أقوى ، شاكرا للجميع مشاركتهم في هذا التمرين ، ونتطلع لتطوير الصداقة والشراكة التي بيننا بالفعل ومعاً سنكون أقوى.

من جهته أوضح مدير التمرين اللواء الركن محمد بن محسن السناني أن التمرين اتسم بالجدية والتكامل في القيادة والسيطرة وتطبيق كافة العمليات وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة مما أعطى الثقة الكاملة للقوات المشاركة فيه لتنفيذ أية مهام تسند إليها ، لافتاً إلى أن التمرين اختتم بتنفيذ العمليات التي تم التدرب عليها كإجراءات تقديم نيران الإسناد ودمجها مع المناورة في جميع مراحل العمليات وأعمال القيادة والسيطرة في لواء المدفعية وكذلك عمليات التخطيط والتنسيق بمراكز القيادة في ألوية المدفعية.

الجدير بالذكر أن التمرين يأتي ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات المسلحة السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة لرفع الكفاءة القتالية.