شاهد.. الفرقاطة مونتروز ترافق الناقلات البريطانية بمضيق هرمز

شاهد.. الفرقاطة مونتروز ترافق الناقلات البريطانية بمضيق هرمز

2019/07/26
الساعة 4:58 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

نشرت وزارة الدفاع البريطانية صورًا وفيديو يظهر الفرقاطة البريطانية مونتروز وهي ترافق سفينتين تجاريتين عبر مضيق هرمز.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، أمس، أن البحرية الملكية سترافق السفن التي ترفع علم البلاد عبر مضيق هرمز بهدف الدفاع عن حرية الملاحة، وذلك بعدما قالت سابقاً إنها لا تملك الموارد العسكرية الكافية لذلك.

وتوترت العلاقات بين بريطانيا وإيران عقب احتجاز الأخيرة ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في المياه العمانية في الخليج العربي ردًا على احتجاز سلطات جبل طارق سفينة إيرانية اخترقت العقوبات الأوروبية على نظام دمشق.



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