شاهد بالصور.. استمرار ‎الرحلات الجوية في مطار أبها الدولي بصورة طبيعية

المواطن- فهدالقحطاني- أبها

استمرت جميع الرحلات في مطار أبها الدولي، بمنطقة عسير، دون توقف رغم اعتداء المليشيات الحوثية الإيرانية على مطار أبها الدولي ، فجر اليوم الثلاثاء.

وتواصلت جميع الرحلات بشكل اعتيادي لنقل الركاب في صالتي المغادرة والقدوم وبصورة طبيعية.

يذكر أن تسعة مدنيين من بينهم سعوديون وآخر يحمل الجنسية الهندية أصيبوا في هجوم إرهابي شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران فجر الثلاثاء على مطار أبها الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، بأن الإصابات جميعها مستقرة مبدئياً وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة.

وأشار المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّرة) .

وأضاف أن ذلك يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

وبيّن المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

وأكد المتحدث الرسمي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.