شاهد بالصور.. فتحة صرف مكشوفة تهدد سكان حي الروضة بجازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

شكا عدد من سكان حي الروضة الشمالي بمدينة جازان من وجود فتحة للصرف الصحي مكشوفة دون غطاء محكم تهدد حياة المارة، بأحد شوارع الحي، وبالقرب من مبنى إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية.

ورصدت عدسة “المواطن”- مساء اليوم الأربعاء- وجود فتحة لخزان صرف صحي دون غطاء محكم في حي الروضة الشمالي، حيث قام سكان الحي بوضع لوح حديدي هش وبلوكات أسمنتية على فتحة الصرف العميقة من أجل تحذير المارة والمركبات العابرة.

وعبر حسن بشير لـ“المواطن” عن استيائه من وجود فتحة للصرف الصحي بدون غطاء، بجوار منزله منذ عدة أسابيع، وذلك بعد قيام بلدية جازان بإعادة سفلتة شوارع حي الروضة الشمالي، وأصبحت فتحة خزان الصرف تشكل خطرًا على المركبات والمارة وأطفال الحي.

وأشار بشير إلى أنه كاد يتعرض للسقوط بداخل خزان الصرف عند تعثره أثناء دخوله المنزل مساء اليوم، مطالبًا بسرعة تحرك الجهات المسؤولة لتغطية الفتحة؛ كونها تشكل خطرًا كبيرًا على الأرواح.

وناشد سكان الحي الجهات المعنية، وعلى رأسها المديرية العامة للمياه وبلدية جازان، بوضع حل عاجل لتلك الفتحة وتغطيتها بغطاء محكم قبل وقوع كارثة.