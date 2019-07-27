شاهد.. بوتين يتفقد غواصة تاريخية غارقة

شاهد.. بوتين يتفقد غواصة تاريخية غارقة

2019/07/27
الساعة 6:43 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تفقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غواصة روسية غارقة يعود تاريخها إلى حقبة الحرب الوطنية العظمى خلال الفترة من 1941 وحتى 1945.

وأظهر فيديو متداول الرئيس بوتين وهو يتفقد الغواصة برفقته عدد من عناصر البحرية الروسية.



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