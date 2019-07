شاهد.. نجم أستون فيلا يُسجل على طريقة سالم الدوسري

المواطن - محمد سمعه

أقدم اللاعب الأسكتلندي جون مكجين لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي على إحراز هدف مهاري جميل خلال مباراة فريقه ضد تشارلتون الإنجليزي وديًا أمس السبت.

ونشر الحساب الرسمي لـ أستون فيلا عبر تويتر هدف اللاعب جون مكجين في شباك تشارلتون الإنجليزي، والذي يُشبه إلى حد كبير هدف اللاعب سالم الدوسري في شباك نادي النصر، خلال لقاء الهلال والنصر في الدوري السعودي يوم 29 مارس الماضي.

وكانت مباراة الهلال والنصر وقتها انتهت بفوز العالمي بثلاثية مقابل هدفين، وساهمت بصورة كبيرة في حسم النصر للقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

وكتب حساب أستون فيلا عبر تويتر تعقيبه على الهدف قائلًا: ربما هذه مباراة تحضيرية للموسم الجديد لكن كان هدفًا جميلًا من جون مكجين.

