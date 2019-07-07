شاهد.. ولادة حوت أبيض بعد انتظار 7 سنوات

شاهد.. ولادة حوت أبيض بعد انتظار 7 سنوات

2019/07/07
الساعة 7:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

شهد حوض أسماك شيكاغو ولادة أول حوت أبيض فيه بعد انتظار طويل بلغ سبع سنوات.

وذكر أصحاب الحوض أن أُمّ الحوت ذات الـ38 عاماً، قد وضعت صغيرها البالغ وزنه 150 رطلاً، وطوله 5 أقدام، وقامت بعافية.



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