شاهد.. ولادة حوت أبيض بعد انتظار 7 سنوات

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شهد حوض أسماك شيكاغو ولادة أول حوت أبيض فيه بعد انتظار طويل بلغ سبع سنوات.

وذكر أصحاب الحوض أن أُمّ الحوت ذات الـ38 عاماً، قد وضعت صغيرها البالغ وزنه 150 رطلاً، وطوله 5 أقدام، وقامت بعافية.