شد وجذب حول تحديد بطلي كلاسيكو الكرة السعودية

المواطن - محمد سمعه

دخلت جماهير أندية الهلال والاتحاد والأهلي والنصر في نقاش شديد عبر تويتر، وذلك من أجل تحديد بطلي كلاسيكو كرة القدم السعودية.

وانتشر وسم ” كلاسيكو الوطن نصر أهلي” بقوة عبر تويتر في المملكة اليوم، حيث اتجهت جماهير عديدة من ناديي الأهلي والنصر، للحديث عن أن بطلي كلاسيكو الكرة السعودية هما العالمي والراقي بسبب تاريخ كل نادٍ منهما.

وقال حساب يحمل اسم الملكي عبر تويتر: أيام الكبار، أيام الأساطير يا حبيبي، لا تقولي لا هلال ولا اتحاد.

بالطبع عارضت جماهير نادي الهلال ونادي الاتحاد الوسم المنتشر” وقالت بأن كلاسيكو الكرة السعودية الحقيقي والواضح هو كلاسيكو الهلال والاتحاد.

وقال حساب يحمل اسم HADEEL: الكلاسيكو ما يجي إلا للكبار وهما الهلال والاتحاد.

تحدث الناقد الرياضي محمد الذايدي حول بطلي كلاسيكو الكرة السعودية قائلًا: الجولة الرابعة تبدأ فيها الإثارة والتشويق، في الدوري بلقاء الزعيم الآسيوي مع شقيقه العميد العالمي في كلاسيكو الكرة السعودية التاريخي على أرض كبير جدة.

أما الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال السابق فقال في هذا الشأن: الهلال والاتحاد هما قطبا الكرة السعودية، وأقدر كل الأندية وأحترمها، لكن الهلال والاتحاد لهما طعم خاص في الكرة السعودية، فريقان كبيران وعريقان؛ لما لهما من تاريخ كبير.