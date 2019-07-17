شراسة بـ نهائي كأس الأمم الإفريقية

المواطن - محمد سمعه

يستعدّ المنتخب الجزائري بقيادة المدرب الجزائري جمال بلماضي لمواجهة منتخب السنغال بعد غدٍ الجمعة في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 والمُقامة حاليًا في مصر.

وستبدأ مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب القاهرة الدولي.

ومن المتوقع أن تكون مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية شرسة وقوية بين المنتخبين، خاصة أن كلًا منهما احتاج لسنوات طويلة من أجل الوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وصول بعد سنوات طويلة

ولم يصل منتخب الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية منذ نسخة عام 1990 والتي احتضنها في أرضه وتُوج بها بطلًا للمسابقة.

أما منتخب السنغال فاحتاج سبعة عشر عامًا للوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، حيث وصل إلى المباراة النهائية في نسخة عام 2002 ولكنه خسر اللقب أمام منتخب الكاميرون في النسخة التي استضافتها دولة مالي.

مفارقة غريبة

ويُذكر أن مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 ستشهد مفارقة خاصة، حيث سيتواجد في المباراة النهائية مدربان وطنيان، حيث يُدرب منتخب الجزائر مدرب وطني وهو جمال بلماضي، بينما يدرب منتخب السنغال مدرب وطني وهو أليو سيسيه.

وقبل خوض منتخبي السنغال والجزائر لـ نهائي كأس الأمم الإفريقية، سبق للمنتخبين أن تقابلا في مرحلة دور المجموعات في البطولة ووقتها تفوق المنتخب الجزائري بهدف دون رد سجله لاعب نادي الترجي التونسي، يوسف البلايلي.

جسر جوي

ويُذكر أن السلطات الجزائرية قررت عمل جسر جوي بين الجزائر ومصر لإرسال طائرات تحمل الكثير من مشجعي منتخب الجزائر لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد غد يوم الجمعة.

وقبل إقامة مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، سيواجه المنتخب التونسي اليوم نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع حيث يحتضن ملعب السلام في القاهرة المباراة بين المنتخبين.