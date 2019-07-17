شرطان يحسمان انضمام مودريتش إلى ميلان

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم الكرواتي لوكا مورديتش بالرحيل عن صفوف ريال مدريد الإسباني والانتقال إلى نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، حقيقة انتقال مودريتش إلى ميلان، وأكدت أن هناك اجتماعاً جمع مسؤولي ميلان مع فلادو ليميتش وكيل اللاعب الكرواتي، أمس الثلاثاء.

وأشارت الشبكة الإيطالية، إلى أن الاجتماع لم يشهد أي مفاوضات، ولكن كان هدفه الحصول على معلومات بشأن مدى إمكانية إتمام صفقة مودريتش.

وتسعى إدارة نادي ميلان لمعرفة موقف لوكا مودريتش داخل صفوف ريال مدريد الإسباني في البداية، قبل تحديد مدى إمكانية التقدم لخطوات أخرى في الصفقة.

وأوضحت الشبكة أن مورديتش سينتقل إلى ميلان بشرطين، الأول أن يقوم ريال مدريد الإسباني بصنع ثورة في خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، وضم لاعبين جدد، وبناءً عليها يتم عرض اللاعب الكرواتي للبيع بسعر غير باهظ.

أما الشرط الثاني، يدور حول موافقة لوكا مودريتش على التضحية بجزء من راتبه الضخم، البالغ 12.5 مليون يورو خلال منافسات الموسم الواحد.

وشدّدت الشبكة الإيطالية، على أنه بالرغم من علاقة مودريتش الجيدة بالكرواتي زفونيمير بوبان مدير منظومة الكرة في ميلان، إلا أنها لن تكون كافية لحسم الصفقة، حيث يعود الأمر إلى موقف ريال مدريد ونوايا اللاعب بشأن مستقبله.