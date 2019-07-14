شرط بريطاني لتحرير الناقلة الإيرانية

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أبدت بريطانيا مرونة كبيرة في إمكانية الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية التي تم احتجازها قرب جبل طارق خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد توقيف قوات النخبة البريطانية لها أثناء توجهها إلى سوريا.

شرط بريطاني

وأكد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت أن المملكة المتحدة ستسهل الإفراج عن ناقلة إيرانية استولت عليها قوات النخبة الملكية البريطانية، بشرط أن تقدم إيران ضمانات بأن السفينة لن تخرق العقوبات الأوروبية على شحنات النفط إلى سوريا.

وعلى الرغم من النفي المستمر لمسؤولي طهران، فإنها لم تستطع حتى الآن تقديم ما يمكن أن يعتبر دليلًا على التزامها بعقوبات إمدادات النفط المفروضة على النظام السوري، سواء من المجتمع الدولي بشكل عام، أو حتى من جانب أوروبا على وجه الخصوص.

تحركات بريطانية

ولم ينجح اللقاء الذي جمع هانت بوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، والذي شهد تأكيد الأخير على أن بلاده لا تسعى للتصعيد، في طمأنة بريطانيا، والتي اتخذت بشكل فعلي عدة خطوات من أجل مواصلة الضغط على طهران لضمان أمن وحرية الملاحة، لا سيما بعد تحرش مجموع من الزوارق التابعة للحرس الثوري الإيراني بناقلة نفط تابعة لشركة BP البريطانية.

وفي هذا السياق، اتخذت بريطانيا قراراً بإرسال المدمرة HMS دنكان، والتي لم تحدد موعد وصولها إلى للخليج العربي من أجل القيام بأدوارها الأمنية في حماية حركة التجارة العالمية عبر مضيق هرمز بشكل عام، والسفن البريطانية على وجه الخصوص.