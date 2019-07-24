شرط ديبالا للموافقة على ترك يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

أكّد تقرير صحافي، اليوم الأربعاء، أن نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا وافق على الرحيل عن البيانكونيري في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت صحيفة “توتو سبورت”، إلى أن نادي يوفنتوس ينتظر وصول مهاجمه الأرجنتيني ديبالا، يوم الأحد المقبل، بعد نهاية إجازته لحسم مصيره مع الفريق في الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن ديبالا يُفكر جديًا في الرحيل عن صفوف يوفنتوس لخوض تجربة جديدة، ولكنه يشترط أن ينضم إلى نادٍ لديه نفس طموحات اليوفي بالمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وشدّدت على أن نادي يوفنتوس ينتظر وصول ديبالا أولًا، والتأكد من رغبته في الرحيل خلال الفترة الحالية، خاصة أن المدرب الجديد ماوريسيو ساري يدرس كيفية تطوير إمكاناته، لتتناسب مع رؤيته الفنية.

ويُعد ديبالا هدفًا رئيسيًا لعدد من الأندية الكبرى، وفي مقدمتهم؛ باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.