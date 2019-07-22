شرط يوفنتوس لرحيل ديبالا

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، شرط نادي يوفنتوس الإيطالي للموافقة على رحيل لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “مترو”، أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي مستعدة لبيع ديبالا إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل مبلغ يتراوح بين 70 و90 مليون جنيه إسترليني.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة “ديلي ميل”، إلى أن المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، يسعى للتعاقد مع ديبالا في حالة رحيل بول بوغبا أو روميلو لوكاكو؛ حيث يعتبره لاعبًا مهمًّا ويتطور بقوة.

وارتبط لوكاكو بالانضمام إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، فيما يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، للحصول على خدمات بول بوجبا في الميركاتو الصيفي.

ويُعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ليس الفريق الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع ديبالا؛ حيث أبدى الثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي اهتمامهما بضم اللاعب الأرجنتيني.