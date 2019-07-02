شركة زين تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت شركة زين السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية العامة فما فوق لحديثي التخرج ولذوي لخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مسؤول الأمن الإقليمي، ومدير أول عمليات الموارد البشرية بالشرقية والشمالية، ومُحلل تدريب المبيعات، ومُحلل دعم نظام المبيعات)، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مسؤول الأمن الإقليمي (Regional Security Officer):

– شهادة الثانوية العامة (لا يشترط وجود خبرة سابقة).

2- مدير أول عمليات الموارد البشرية بالشرقية والشمالية (HR Operations Eastern & Northern Senior Manager):

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.

– تجربة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة مع ما لا يقل عن 4 سنوات في دور مماثل.

3- مُحلل تدريب المبيعات (Sales Training Analyst):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، الموارد البشرية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

4- مُحلل دعم نظام المبيعات (Sales System Support Analyst).

– درجة البكالوريوس في مجال تقنية المعلومات أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/07/02م وينتهي بتاريخ 2019/07/117م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا