شركة معادن تعلن بدء التقديم في برنامج التطوير المهني لحديثي التخرج

المواطن - الرياض

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في (برنامج التطوير المهني) لحديثي التخرج (PDP)، لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) في جميع التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج التطوير المهني (Professional Development Program).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- الشهادة الجامعية (البكالوريوس) في جميع التخصصات (الإدارية، التقنية، الهندسية)، مُعترف بها من قبل وزارة التعليم.

3- حديث التخرج.

4- أن يكون عمر المتقدم لا يتجاوز 25 سنة.

5- أن يكون المعدل التراكمي لا يقل عن (2.5 من 4) أو (3.5 من 5).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا