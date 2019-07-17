شروط برنامج ابتعاث نيوم

شروط برنامج ابتعاث نيوم

2019/07/17
الساعة 4:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يواصل برنامج ابتعاث نيوم – الذي يأتي ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية لشركة نيوم – استقبال طلبات الراغبين في الابتعاث الخارجي وفقاً للشروط التالية:

شروط برنامج ابتعاث نيوم

  • أن يكون المرشح قد تخرج من أحد المدارس الثانوية التابعة لأحد المناطق التالية:

–  منطقة نيوم

– مدينتي ضباء وحقل

وستكون الأولوية في الاختيار لسكان منطقة نيوم.

  • اجتياز الاختبارات العلمية والمهنية والمقابلات الشخصية والمفاضلات الأكاديمية.
  • استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بنيوم.
  • اجتياز البرنامج الإعدادي ما قبل الابتعاث.

الشروط العامة:

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • ألا يكون المتقدم شاغلاً لوظيفة حكومية.
  • الانتظام الكلي، والتفرغ والإقامة في بلد الابتعاث.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد عن 22 عاماً.
  • إنهاء الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)، بتقدير ممتاز، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 90%، أو ما يعادلها. والحصول على شهادة التخرج، والسجل الأكاديمي لنظام المقررات.
  • ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من ثلاثة أعوام، فلا يقبل من تخرج قبل عام 1437هـ /1438هـ.
  • أن تكون الشهادة معادلة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة.
  • الحصول على درجة لا تقل عن 75% في اختباري القدرات، والتحصيلي في نسختهما العربية، أو الإنجليزية، أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحوسبة (CBT). ولن يقبل أي اختبار بديل عنهما.
  • أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة فقط.
  • موافقة ولي أمر الطالبة على ابتعاثها ووجود المَحْرَم للطالبة المبتعثة، وسفره معها، وبقاؤه معها حتى انتهاء بعثتها.
  • أن تكون الجامعة موصى بها في الدرجة والتخصص المطلوب دراسته.
  • أن تنطبق على المتقدم لوائح وزارة التعليم العامة للابتعاث.
  • ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على بعثة في الدرجة نفسها.
  • ألا يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية التي سيتقدم عليها من داخل المملكة، أو خارجها. أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على الدرجة نفسها.
  • أن تكون وثائق المتقدم مكتملةً أثناء التسجيل.

المستندات والأوراق المطلوبة:

  • صورة من بطاقة الهوية الوطنية للطلاب والطالبات.
  • صورة من جواز سفر ساري المفعول.
  • صورة من شهادة الثانوية العامة.
  • نتيجة الفحص الطبي من مستشفى حكومي.

وللتسجيل في برنامج ابتعاث نيوم عبر الرابط التالي: (هنا)



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