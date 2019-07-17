المواطن - الرياض
يواصل برنامج ابتعاث نيوم – الذي يأتي ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية لشركة نيوم – استقبال طلبات الراغبين في الابتعاث الخارجي وفقاً للشروط التالية:
شروط برنامج ابتعاث نيوم
- أن يكون المرشح قد تخرج من أحد المدارس الثانوية التابعة لأحد المناطق التالية:
– منطقة نيوم
– مدينتي ضباء وحقل
وستكون الأولوية في الاختيار لسكان منطقة نيوم.
- اجتياز الاختبارات العلمية والمهنية والمقابلات الشخصية والمفاضلات الأكاديمية.
- استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بنيوم.
- اجتياز البرنامج الإعدادي ما قبل الابتعاث.
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يكون المتقدم شاغلاً لوظيفة حكومية.
- الانتظام الكلي، والتفرغ والإقامة في بلد الابتعاث.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد عن 22 عاماً.
- إنهاء الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)، بتقدير ممتاز، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 90%، أو ما يعادلها. والحصول على شهادة التخرج، والسجل الأكاديمي لنظام المقررات.
- ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من ثلاثة أعوام، فلا يقبل من تخرج قبل عام 1437هـ /1438هـ.
- أن تكون الشهادة معادلة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة.
- الحصول على درجة لا تقل عن 75% في اختباري القدرات، والتحصيلي في نسختهما العربية، أو الإنجليزية، أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحوسبة (CBT). ولن يقبل أي اختبار بديل عنهما.
- أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة فقط.
- موافقة ولي أمر الطالبة على ابتعاثها ووجود المَحْرَم للطالبة المبتعثة، وسفره معها، وبقاؤه معها حتى انتهاء بعثتها.
- أن تكون الجامعة موصى بها في الدرجة والتخصص المطلوب دراسته.
- أن تنطبق على المتقدم لوائح وزارة التعليم العامة للابتعاث.
- ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على بعثة في الدرجة نفسها.
- ألا يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية التي سيتقدم عليها من داخل المملكة، أو خارجها. أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على الدرجة نفسها.
- أن تكون وثائق المتقدم مكتملةً أثناء التسجيل.
المستندات والأوراق المطلوبة:
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية للطلاب والطالبات.
- صورة من جواز سفر ساري المفعول.
- صورة من شهادة الثانوية العامة.
- نتيجة الفحص الطبي من مستشفى حكومي.
وللتسجيل في برنامج ابتعاث نيوم عبر الرابط التالي: (هنا)