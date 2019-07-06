شعار مُفاجئ في بطولة أمم إفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

شهدت بطولة أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم، والمُقامة حاليًّا في مصر، مفاجأة من العيار الثقيل اليوم بإقصاء منتخب الكاميرون بطل نسخة 2017 من دور ثمن النهائي، وذلك بعد الخسارة من منتخب نيجيريا بثلاثية مقابل هدفين.

وكان المنتخب الكاميروني واحدًا من ضمن المنتخبات المُرشحة للفوز بـ بطولة أمم إفريقيا 2019.

المفاجآت لم تنتهِ:

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد في بطولة أمم إفريقيا 2019، حيث ودع المنتخب المغربي البطولة أمس الجمعة بالخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب البنين.

وكان المنتخب المغربي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار واحدًا من أبرز المرشحين للفوز بـ بطولة أمم إفريقيا 2019، لكن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ لتتواصل عقدة المنتخب المغربي والذي لم يفز ببطولة الأمم الإفريقية منذ عام 1976.

وربما يكون شعار بطولة أمم إفريقيا 2019، هو تحقيق المفاجأة وإخراج المنتخبات القوية والتي تملك الحظوظ للمنافسة على اللقب الإفريقي.

ومن المنتظر مواجهة الفائز من مباراة مصر وجنوب إفريقيا للمنتخب النيجيري في الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2019.

البطولة تتحول من الكاميرون إلى مصر:

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن سحب تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019 من دولة الكاميرون، وفازت بها مصر في شهر يناير الماضي.

جدير بالذكر أن بطولة أمم إفريقيا 2019، تشهد لأول مرة مشاركة 24 منتخبًا بعدما كانت تُقام بحضور 16 منتخبًا في النسخ الماضية.

وتُقام غدًا الأحد مباراتين في دور ثمن النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2019، حيث ستكون المباراة الأولى بين منتخبي مدغشقر والكونغو الديمقراطية وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، بينما ستكون المباراة الثانية بين منتخبي الجزائر وغينيا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ويملك المنتخب المصري فرصة جيدة للفوز بـ بطولة أمم إفريقيا 2019 للمرة الثامنة في تاريخه، حيث تُقام المباراة في أرضه وبين جمهوره.