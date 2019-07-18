شعر مستعار يعطل مترو قرب لندن

المواطن - متابعة

اضطر قائد قطار في إحدى المدن البريطانية قرب العاصمة إلى تأخير الرحلة عن موعدها بعدما علق شَعر إحدى الراكبات في الباب ما حال دون إغلاقه.

ولم تتم عملية إغلاق الأبواب بإحكام وانطلقت إشارات التنبيه في قمرة القيادة ما دفع قائد القطار إلى فتح الأبواب مجدداً لتحرير الشعر المحتجز الذي تبين فيما بعد أنه يخص سيدة تضع باروكة ولم تدرك أن شعرها عالق بالباب.

وتأخر القطار حوالي دقيقتين؛ ما دفع قائد المركبة إلى توضيح الأمر للركاب عبر مكبرات الصوت وفي وقت لاحق تم توجيه عدة نصائح لتفادي تكرار هذا الموقف.