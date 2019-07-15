شغب بفرنسا بعد تأهل الجزائر لنهائي كأس إفريقيا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الاثنين توقيف 282 شخصاً مساء الأحد خلال صدامات وقعت في عدد من المدن إثر تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تجري مبارياتها في مصر.

ومن أصل الموقوفين في أحداث نصف نهائي كأس إفريقيا، وضع 249 قيد الاحتجاز، بحسب حصيلة أصدرتها وزارة الداخلية.

وكانت اندلعت ليل أمس الأحد مواجهات بين الشرطة ومشجعين للمنتخب الجزائري في عدد من المدن الفرنسية بعد فوز منتخب الجزائر على نظيره النيجيري في المباراة النصف النهائية لـ كأس إفريقيا التي تنظمها مصر.

وبعد دقائق قليلة على إطلاق الحكم لصفارة انتهاء مباراة نصف نهائي كأس إفريقيا وإعلان فوز الجزائر، نزل الآلاف من مشجعي المنتخب الجزائري إلى الشوارع في عدة مدن فرنسية وعلى رأسها باريس ومرسيليا وليون.

وغصّت جادة الشانزيليزيه وسط العاصمة بالمشجعين الذين حملوا الأعلام الجزائرية وهتفوا “تحيا الجزائر” مطلقين العنان لأبواق سياراتهم.

وبحسب موقع “20مينوت” الفرنسي تحولت مظاهر الفرح والاحتفالات بتأهل الجزائر لنهائي كأس إفريقيا، في بعض الأماكن إلى مواجهات مع الشرطة. حيث استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع في جادة الشانزيليزيه على قرابة الساعة الثانية فجراً بالتوقيت المحلي لكي تفرق المشجعين الذين قاموا بدورهم باستهداف الشرطة بالمفرقعات.

وشوهد بعض المشجعين وهم يقودون سياراتهم ودراجاتهم النارية بسرعة كبيرة مما استدعى تدخل الشرطة.

أما في مدينة ليون فتحولت الاحتفالات لأعمال شغب ومواجهات مع الشرطة حيث أقدم مشجعون على إحراق عدد من السيارات وسلات المهملات، كما شهدت مدينة مرسيليا جنوب البلاد مواجهات بين عدد من المشجعين الملثمين وعناصر مكافحة الشغب.