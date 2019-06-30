شكرا_عموري .. الهلاليون يُودعون ميسي الخليج

المواطن - محمد سمعه

عانى اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري، لاعب الهلال، في موسم 2018-2019؛ حيث لم ينجح في تقديم الأداء المنتظر منه مع أزرق العاصمة بسبب الإصابة.

وكان عمر عبدالرحمن غاب عن معظم مباريات الهلال في الموسم الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في شهر أكتوبر الماضي.

وعلى الفور انتشر وسم ” #شكرا_عموري ” عبر تويتر من قبل الجماهير الهلالية، والتي حرصت على توجيه الشكر إلى عموري على الفترة القصيرة التي قضاها في صفوف نادي الهلال.

وقال حساب يحمل اسم منبر الهلال عبر تويتر: لن ننسى تضحية عموري مع الهلال، وكل التوفيق له في مستقبله أيًّا كان، وكل التوفيق لهلالنا.

أما داليا فقالت: حلم السنين تبخر في لحظة، شكرًا لك عموري.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن نادي الهلال لا يفكر في تمديد إعارة اللاعب عموري بسبب إصابته، حيث من المقرر عودته إلى الملاعب في شهر سبتمبر المقبل؛ مما يعني غيابه عن مباراة الهلال والأهلي في ذهاب وإياب دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان عموري انضم إلى صفوف الهلال في صيف 2018 قادمًا من نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.