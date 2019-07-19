شكوى منتظرة من أتلتيكو ضد برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يخطط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، لتقديم شكوى ضد نادي برشلونة الإسباني وذلك بسبب تعاقد البارشا مع الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب نادي الأتلتيكو سابقًا.

وكان نادي برشلونة أعلن عن تعاقده مع الفرنسي غريزمان بشكل رسمي في شهر يوليو الجاري مقابل 120 مليون يورو وهى قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الروخي بلانكوس.

وقالت صحيفة أس الإسبانية أمس الجمعة، أن أتلتيكو مدريد ستُقدم شكوى لرابطة الدوري الإسباني بسبب خداع برشلونة في دفع قيمة الشرط الجزائي، حيث كان من المفترض على برشلونة دفع 200 مليون يورو وليس 120 مليون يورو.

وكان برشلونة بدأ التفاوض مع غريزمان في مارس الماضي ووقتها كانت قيمة الشرط الجزائي للاعب الفرنسي هى 200 مليون يورو قبل تقليلها إلى 120 مليون يورو.

ولا يستطيع أتلتيكو مدريد شكوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأنه سيتقدم بشكوى ضد ناد إسباني من نفس البلد.