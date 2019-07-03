شلل يصيب واتساب وفيسبوك وإنستجرام
عند بعض المستخدمين حول العالم

شلل يصيب واتساب وفيسبوك وإنستجرام

2019/07/03
الساعة 5:51 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

توقّفت خدمات واتساب وفيسبوك وإنستجرام عند عدد من المستخدمين على مستوى العالم.

وتفاجأ مستخدمو تطبيقات التواصل بعدم قدرتهم على الولوج إلى حساباتهم فيما لم يصدر أي بيان حول المشكلة من مشغلي هذه التطبيقات.



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