شلل يصيب واتساب وفيسبوك وإنستجرام

المواطن - متابعة
توقّفت خدمات واتساب وفيسبوك وإنستجرام عند عدد من المستخدمين على مستوى العالم.
وتفاجأ مستخدمو تطبيقات التواصل بعدم قدرتهم على الولوج إلى حساباتهم فيما لم يصدر أي بيان حول المشكلة من مشغلي هذه التطبيقات.
توقّفت خدمات واتساب وفيسبوك وإنستجرام عند عدد من المستخدمين على مستوى العالم.
وتفاجأ مستخدمو تطبيقات التواصل بعدم قدرتهم على الولوج إلى حساباتهم فيما لم يصدر أي بيان حول المشكلة من مشغلي هذه التطبيقات.
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