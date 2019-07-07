شوردريه رئيساً تنفيذياً للمراعي مجدداً بعد استقالة هوفباور

شوردريه رئيساً تنفيذياً للمراعي مجدداً بعد استقالة هوفباور

2019/07/07
الساعة 11:03 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1755
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت شركة المراعي بأن الرئيس التنفيذي للشركة الويس هوفباور تقدم باستقالته من منصبه بتاريخ 06 /07 /2019م نظراً لظروفه الشخصية، وأن مجلس إدارة الشركة وافق على قبول الاستقالة ،على أن يكون تاريخ سريانها اعتباراً من 06 /07 /2019م. ‎‏

وقرر مجلس الإدارة تعيين جورج شوردريه الرئيس التنفيذي السابق، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة مجدداً، اعتباراً من تاريخ 07 /07 /2019م.

يذكر أن شوردريه قد تقدم باستقالته في شهر إبريل الماضي، خلال الاجتماع السنوي للإدارة وذلك بعد مسيرة امتدت لـ 15 عاماً ليعود مجدداً لتوفي مهاد المدير التنفيذي خلفاً لهوفباور.

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم