صحة عسير تناقش رعاية المرضى التلطفية وعدداً من التخصصات الصحية

المواطن - حسن عسيري - أبها

واصل مؤتمر عسير الصحي الثالث، إقامة الجلسات والورش العلمية مساء أمس الأحد الـ 25 من شهر ذي القعدة الجاري، والذي يقام بتنظيم صحة عسير لمدة ثلاثة أيام بفندق قصر أبها.

وتناولت جلسات مساء ثاني أيام انعقاد المؤتمر العلمية عدة تخصصات قدمت بمشاركة متخصصين محليين ودوليين، في العظام، وعلم الأعصاب، والعناية المركزة، والصيدلة، وكذلك الأمراض الجلدية، وطب النساء والولادة.

كذلك يناقش المؤتمر عبر جلسات اليوم الثالث والأخير طب الأسرة، والطب الرياضي، وطب الأطفال، إضافة إلى تخصصات المختبرات، وعلم الأشعة، وطب العيون، والأسنان، والتخدير، والجودة، وكذلك طب الأدلة ونجاحه.



كما قدمت الممارس الطبي السريري بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتورة دينا الجاوي ورشة علمية مميزة حول كيفية العناية بذوي الأمراض المستعصية في المراحل الأخيرة تحت اختصاص الرعاية التلطفية، والتي تناولت خلالها التعريف بالتخصص وأهميته، بالإضافة إلى آليات علاج الألم الشامل (النفسي، الجسدي، الاجتماعي، الروحاني).

وأشارت الجاوي إلى أن الورشة تهدف بشكل عام إلى توعية الكادر الصحي بضرورة وجود تخصص الرعاية التلطفية في مختلف المجالات الصحية، وتدريب الكوادر الصحية على التعامل مع ذوي الأمراض المزمنة والمستعصية وفق التخصص.

يشار إلى أن المؤتمر شهد إقبالاً كثيفاً من الممارسين الصحيين والمهتمين بمجالات الصحة وتطوراتها من داخل منطقة عسير وخارجها.