صداع جديد في رأس إدارة الهلال

المواطن - محمد سمعه

تبذل إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، جهدها في الفترة الحالية، وذلك من أجل تجديد عقد اللاعب سالم الدوسري.

وعلى الرغم من أن تقارير صحافية، ذكرت أن الهلال أصبح قريبًا من الإبقاء على سالم الدوسري لمدة ثلاثة مواسم، حدث تغيير مفاجئ أربك حسابات الإدارة الهلالية.

تحدث الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم عن مصير مفاوضات سالم الدوسري مع الهلال قائلًا: حكاية سالم الدوسري باختصار، الهلال عرض عليه 5 مليون ريال للتجديد، والنصر عرض عليه إبان الإدارة السابقة 8 ملايين، والأهلي دخل على الخط يوم أمس.

وأضاف عيسى الجوكم: إجابة اللاعب حسب المصادر هي أن من يدفع الـ8 ملايين سيوقع معه.

وقدم سالم الدوسري أداءً جيدًا مع نادي الهلال في موسم 2018-2019، على الرغم من خسارة الفريق الهلالي للقب الدوري، بالإضافة إلى توديعه لـ كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي أمام نادي التعاون.

بعد غلق ملف الإماراتي عموري، سيكون حسم ملف التجديد لـ سالم الدوسري الشغل الشاغل لإدارة الهلال؛ وذلك من أجل الإبقاء على اللاعب والتخلص من قلق التفريط فيه.

واحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019.