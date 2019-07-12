صراع جديد بين الريال وبرشلونة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني، لا يُعد الفريق الوحيد المهتم بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان نيمار ذكر في أكثر من مناسبة، أنه يريد الرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان خلال صيف العام الجاري.

وذكر موقع LE10 SPORT الفرنسي أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لا يرغب في التعاقد مع نيمار لصالح النادي الملكي لكن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مُصرّ على ضم اللاعب البرازيلي للنادي الملكي.

ويرغب فلورنتينو بيريز في منافسة برشلونة على ضم نيمار خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويُذكر أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، كان أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي والدنماركي كريستيان إيركسن لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وكان نيمار رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017، لينضم إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في صفقة قياسية وقتها.

ولم يشارك نيمار مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2019، وذلك بسبب الإصابة.