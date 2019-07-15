صراع ناري يتكرر بـ كأس إفريقيا

المواطن - محمد سمعه

سيخوض المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم مباراة نهائي كأس إفريقيا 2019، يوم الجمعة المقبل ضد المنتخب الجزائري في المباراة التي ستنطلق على ملعب القاهرة الدولي.

وسيشهد نهائي كأس إفريقيا 2019 صراعًا خاصًا ليس فقط بين المنتخب السنغالي والجزائري، ولكن بين اللاعبين السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز.

ويُذكر أنه سبق للمنتخبين أن تقابلا في مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس إفريقيا، حيث أُقيمت المباراة بين المنتخبين في مرحلة دور المجموعات، وفاز المنتخب الجزائري بهدف دون رد سجله اللاعب يوسف البلايلي نجم الترجي التونسي.

لقب للمرة الأولى

ويرغب رياض محرز لاعب منتخب الجزائر في الفوز بلقب كأس إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه وللمرة الثانية في تاريخ منتخب بلاده، حيث سيعزز هذا الأمر من فرصه بالتتويج بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

أما السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، فصرّح من قبل أنه لا يمانع التفريط في بطولة دوري أبطال أوروبا مقابل التتويج بـ بطولة كأس إفريقيا، خاصة أن المنتخب السنغالي لم يسبق له الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا.

صراع ناري يتكرر

ستكون المباراة صراعًا ناريًا يتكرر بين محرز وماني على الأراضي المصرية، خاصة أن بطولة كأس إفريقيا شهدت مفاجأة من العيار الثقيل بتوديع منتخب مصر للبطولة من دور ثمن النهائي، مما يعني أن محمد صلاح فقد فرصته في التتويج باللقب والحصول على لقب أفضل لاعب إفريقي للعام الثالث على التوالي.

وكان المنتخب الجزائري تأهل إلى نهائي كأس إفريقيا، وذلك بعد الفوز على منتخب نيجيريا بثنائية مقابل هدف، بينما تأهل منتخب السنغال بعد إقصائه للمنتخب التونسي من دور نصف النهائي.

وستُقام مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس إفريقيا يوم الأربعاء المقبل بين منتخبي تونس ونيجيريا، أما المباراة النهائية فستكون يوم الجمعة القادم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.