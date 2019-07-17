صعود أسعار النفط اليوم

المواطن - واس

صعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم، بمقدار 12 سنتا أو بنسبة 0.2 % إلى 57.68 دولاراً أمريكياً فيما ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت اليومن، بمقدار 26 سنتاً أو بنسبة 0.4 % إلى 64.60 دولاراً أمريكياً وذلك على خلفية بيانات أظهرت هبوطاً في مخزونات النفط الأمريكية أقل من المتوقع.

وكانت مخزونات النفط الخام الأمريكية قد انخفضت، بحسب معهد البترول الأمريكي، بمقدار 1.4 مليون برميلاً خلال الأسبوع المنتهي في 12 يوليو إلى 460 مليون برميلاً وذلك مقارنة مع توقعات محللين بحدوث انخفاض في تلك المخزونات خلال ذلك الأسبوع قدره 2.7 مليون برميلاً.