صفقات الهلال والأهلي تُشعل الصراع الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

يتحرك كل من الأهلي والهلال للتعاقد مع أقوى صفقات فترة الانتقالات الصيفية، وذلك استعدادًا لمباراتي دور ثمن النهائي بين الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ونجح الأهلي في التعاقد مع صفقات مثل ” يزيد البكر من الفيصلي، البوسني ألفيس ساريتش من الدوري الكوري الجنوبي، الصربي دانييل أليكسيتش من الدوري التركي”.

وتُعد صفقة اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو لاعب نادي الهلال، من ضمن صفقات قوية، يرغب الزعيم في إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جدير بالذكر أنه تم ضم صفقة واحدة من صفقات الأهلي في قائمة الرباعي الأجنبي والذي يُمثل الراقي آسيويًا في دور ثمن النهائي، حيث تم ضم اللاعب البوسني ألفيس ساريتش، مع البرازيلي جوزيف دي سوزا، والسوري عمر السومة، والرأس أخضري دجانيني تافاريس.

أما المدرب الروماني رازفان لوسيسكو مدرب الهلال، فاستقر على ضم أحدث صفقات الهلال في قائمة الرباعي الأجنبي لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث تم ضم ” الكوري جانج هيون سو، والإيطالي سيباستيان جيوفنكو، والبيروفي أندري كاريلو، والفرنسي بافتيمبي غوميز”.

وقيل إن اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو قد يكون من صفقات البيع لدى نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد استقرار المدرب الروماني لوسيسكو على استبعاده من قائمة الأزرق في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا وقيد البيروفي أندري كاريلو بدلًا منه.

وتتجه أندية الدوري السعودي في صيف العام الجاري، لاتباع أسلوب جديد عند التعاقد مع صفقات أجنبية، وهو التركيز في أضيق الحدود على ضم صفقة واحدة أو صفقتين مقابل الاستغناء عن اثنين من الأجانب، لتنفيذ قرار اتحاد القدم بتواجد سبعة لاعبين أجانب في قائمة الفريق المشارك في دوري المحترفين لموسم 2019-2020.

وافق الهلال مؤخرًا على رحيل المغربي أشرف بن شرقي، والعماني علي الحبسي، والأرجنتيني إيزكييل سيروتي مع إعارة اللاعب الأسترالي ميلوش ديجينيك لنادي النجم الأحمر الصربي.