صفقة تشيلية على رادار الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يهتمّ نادي الاتحاد بالتعاقد مع اللاعب التشيلي لويس خيمينيز نجم نادي بالستينو التشيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن نادي الاتحاد أصبح قريبًا من التعاقد مع اللاعب لويس خيمينيز الذي يحمل الجنسية الفلسطينية.

وإذا نجح العميد في ضم لويس خيمينيز، فيمكنه اللعب كلاعب آسيوي وليس محترفًا أجنبيًا من خارج القارة الصفراء.

وفي السياق ذاته، أصبح العميد قريبًا من ضم اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو لاعب وسط نادي سانتوس البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي حال نجح نادي الاتحاد في التعاقد مع إيمليانو فيتشيو، فإن اللاعب المغربي كريم الأحمدي سيستعد للرحيل عن صفوف العميد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان إيمليانو فيتشيو تألق بصورة مُلفتة للنظر مع نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في موسم 2018-2019 عندما لعب لهم على سبيل الإعارة من نادي سانتوس.

ويُذكر أن نادي الاتحاد كان أصدر بيانًا أمس السبت أكد فيه للجماهير الاتحادية، أن أي لاعب يرحل أو ينضم لصفوف العميد يكون بعد مشاورة فنية مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.