صفقة تُشعل الصراع بين الهلال وبورتو

المواطن - محمد سمعه

دخل نادي الهلال في منافسة قوية مع نادي بورتو البرتغالي، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الكولومبي ماتيوس أوريبي لاعب وسط نادي كلوب أمريكا المكسيكي ومنتخب كولومبيا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أن تقارير إخبارية مكسيكية، أشارت إلى قوة المنافسة بين الهلال وبورتو لضم ماتيوس أوريبي، والذي قدم مستويات جيدة مع المنتخب الكولومبي في بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي أُقيمت في البرازيل.

وكان الهلال جهّز عرضًا ماليًا قدره 9 ملايين يورو لضم ماتيوس أوريبي، لكن نادي بورتو يريد دفع مال أكبر لإقناع اللاعب الكولومبي بالانضمام له.

ويُذكر أن المدرب رازفان لوسيسكو المدير الفني لـ الهلال، طلب من إدارة فهد بن نافل التعاقد مع لاعب وسط جيد وذلك بسبب كثرة غياب عبدالله عطيف وسلمان الفرج عن مباريات الهلال للإصابة.

ويسابق نادي الهلال، الزمن من أجل تجهيز اللاعب سلمان الفرج لمواجهة الأهلي يوم 6 أغسطس في دوري أبطال آسيا.

سبق لأوريبي اللعب مع منتخب كولومبيا في مونديال 2018 بـ روسيا.