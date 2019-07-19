صفقة جديدة في أرسنال قريبًا

المواطن - مروة نبيل

توصّل نادي أرسنال الإنجليزي إلى اتفاق مع مسؤولي سانت إيتيان الفرنسي، لضم مدافعه ويليام ساليبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة “سكاي سبورتس”، اليوم الجمعة، أن الاتفاق بين أرسنال وسانت إيتيان يقضي بعودة ويليان ساليبا إلى صفوف الفريق الفرنسي في الموسم الرياضي المقبل، على سبيل الإعارة.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن نادي توتنهام دخل في مفاوضات مع مسؤولي سانت إيتيان لضم ويليام ساليبا في الميركاتو الصيفي أيضًا، لكنه لم يتقدم بعرض رسمي.

وشارك ويليام ساليبا صاحب الـ18 عامًا، في 17 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانت إيتيان في الموسم الماضي، وكان ضمن قائمة المنتخب الفرنسي في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا هذا الصيف.