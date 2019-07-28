صفقة نارية على رادار إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

يُفكر نادي إنتر ميلان الإيطالي، في التعاقد مع اللاعب الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في حال فشله في ضم اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد.

وذكرت التقارير الصحافية الإيطالية، أن إنتر ميلان يضع إدينسون كافاني كخيار ثانٍ، في حال لم يُوفق النيراتزوري في ضم لوكاكو.

ويُذكر أن كافاني، انضم لـ صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2013 قادمًا من صفوف نادي نابولي الإيطالي.

أحرز كافاني مع باريس سان جيرمان 134 هدفًا في 186 مباراة بـ الدوري الفرنسي.

وكان أتلتيكو مدريد الإسباني، أبدى اهتمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع كافاني الذي شارك مع منتخب أوروغواي في كوبا أمريكا 2019.

وودّع منتخب أوروغواي، بطولة كوبا أمريكا من دور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام منتخب بيرو بركلات الترجيح.