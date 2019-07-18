صفقة هارون كمارا تُثير الجدل

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الاتحاد، أول أمس الثلاثاء في التعاقد مع المهاجم هارون كمارا لمدة خمس مواسم، قادمًا من صفوف نادي القادسية.

وكلّفت الصفقة، خزائن نادي الاتحاد ما يُقرب من 22 مليون ريال سيتم تسديدها لـ نادي القادسية على ثلاث دفعات.

ولا تزال أصداء صفقة انتقال هارون كمارا لنادي الاتحاد مستمرة بتعليقات بعض من النقاد الرياضيين حول كواليس الصفقة.

آراء مثيرة

البداية كانت مع الناقد الرياضي عبدالله المالكي والذي قال: أرقام هارون كمارا لاعب الاتحاد تقول إنه لاعب عادي وليس موهبة، لقد أحرز 7 أهداف في 29 مباراة، هل هذا معقول.

أما الناقد الرياضي محمد أبو هداية فقال: البيئة في القادسية، تختلف عن بيئة نادي الاتحاد، هارون كمارا لم ينجح مع القادسية بسبب أنانية إلتون جوزيه واللاعب بيسمارك، ولكنني أتمنى نجاح صفقة هارون كمارا مع الاتحاد، ونجاح صفقة عبدالفتاح آدم مع النصر لينجح نظام المواليد في المملكة.

وبعدما قال الإعلامي تركي السهلي بأن شخصية نصراوية لها نفوذها على القادسية، هى من تسببت في انتقال هارون كمارا لـ الاتحاد بدلًا من الهلال، علّق الإعلامي عدنان جستنيه على هذا الأمر قائلًا: مع احترامي للزميل العزيز، معلومته غير صحيحة.

وأضاف جستنيه: معلومة تركي السهلي لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلًا ورجالات الاتحاد هم من أتمموا الصفقة، ولا فضل لأحد عليهم، وبمقياس خشوني لا تنسوني، كان بمقدور أحد إعلامي الهلال، أن يقول إن الأزرق تنازل عن الصفقة لـ الاتحاد تقديرًا لعلاقة الناديين، ولكنهم لم يفعلوا.

أما عبدالكريم الجاسر المتحدث الرسمي باسم الهلال سابقًا فقال: نواف المقيرن رئيس الاتحاد السابق، هو من دفع المبلغ الفارق في قيمة صفقة هارون كمارا، على الرغم من أن اللاعب كان يريد الانتقال لـ الهلال.

#صحف

عبدالكريم الجاسر : صفقة آدم و كمارا تستحق قيمتها وهم أفضل ما برز من اللاعبين المواليد ، و نواف المقيرن هو من دفع المبلغ الفارق في قيمة صفقة كمارا ، على الرغم أن اللاعب كان يرغب بعرض #الهلال.#KSA_SPORTS pic.twitter.com/tY2iFGuJ27 — KSA SPORTS (@riyadiyatv) July 18, 2019

مع احترامي للزميل العزيز معلومته لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا ورجالات الاتحاد هم من اتمموا الصفقة ولا فضل لاحد عليهم ، وبمقايس"خشوني لا تنسوني"كان بمقدور احد إعلام الهلال يقول ان الهلال تنازل للاتحاد تقدير للعلاقة التي تربط الناديين ولكنهم لم يفعلوا

pic.twitter.com/D6DXWiv6eX — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) July 17, 2019