صفقة يوفنتوس المرتقبة مهددة بالضياع

المواطن - مروة نبيل

دخل نادي نابولي في منافسة قوية مع يوفنتوس من أجل الحصول على خدمات مهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويضع المدير الفني لفريق نابولي، كارلو أنشيلوتي، إيكاردي على رأس أولويات لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، وطالب دي لورينتيس رئيس النادي بضرورة ضمه، قبل انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويسعى نادي يوفنتوس حاليًّا للتعاقد مع إيكاردي، بناءً على رغبة المدير الفني الجديد، ماوريسيو ساري، الذي يرغب في ضم النجم الأرجنتيني، لتراجع مستوى هيجواين وماندزوكيتش.

وفتح إنتر ميلان الباب أمام رحيل إيكاردي، بعدما انهارت علاقته بالنادي في الموسم الماضي، ويُعد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، روميلو لوكاكو الأقرب لتعويضه.