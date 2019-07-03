صلاح يقود التشكيل المثالي لدور المجموعات في الكان 2019

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن التشكيل المثالي لمنافسات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، والذي اُختتمت مواجهاته، مساء أمس الثلاثاء.

وكشف حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الرسمي على “تويتر”، عن التشكيل المثالي لدور المجموعات في الكان 2019، والذي شهد تواجد 4 لاعبين من منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة النجم محمد صلاح.

وجاءت التشكيل المثالي في دور المجموعات، كالتالي؛ في حراسة المرمى المصري محمد الشناوي، وفي الدفاع، ثنائي منتخب مصر أحمد المحمدي وأحمد حجازي، الكاميروني يايا بانانا، والمغربي أشرف حكيمي.

وفي خط الوسط، الثنائي الجزائري إسماعيل بن ناصر ورياض محرز، ولاعب مدغشقر أروهاسينا أندرياناريما، ويقود الهجوم، الغاني جوردان أيو، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وعلى مقاعد البدلاء كل من؛ الثنائي الكاميروني أندري أونانا وأندري أنجويسا، وثنائي الجزائر يوسف عطال ويوسف بلايلي، المغربي المهدي بن عطية، الغاني مبارك واكاسو، الكونغولي سيدريك باكامبو، ونجم منتخب مدغشقر كارليس أندريا.