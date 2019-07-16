صندوق الاستثمارات العامة يحصل على 40% من جسارة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

استحوذ صندوق الثروة السيادية في المملكة على حصة 40٪ من مشروع جسارة، وهو مشروع مشترك بين شركة أرامكو ومجموعة جاكوبس الهندسية.

صفقة جسارة

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 30٪ من حصة أرامكو من مشروع جسارة، و10٪ من جاكوبس، لتحتفظ أرامكو بنسبة 20٪ وجاكوبس بنسبة 40٪.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعدّ خلاله أرامكو، وهي الشركة الأكثر ربحية في العالم، لطرح عام أولي محتمل، وذلك حسبما قال أشخاص آخرون مطلعون على المسألة في وقت سابق من هذا الشهر.

وستظل خطة الاكتتاب العام هي واحدة من أكبر وجهات الاستثمار العالمية، خاصة وأن التقييم الأولي للشركة النفطية الوطنية يصل إلى 2 تريليون دولار.

مشروع جسارة

وتمّ إنشاء هذا المشروع في عام 2017 لتوفير خدمات الإدارة لمشاريع البنية التحتية الاجتماعية في المملكة وجميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي الوقت الذي تم فيه إنشاء جسارة، كانت الحكومة قد أعلنت عن خطط لتحويل أرامكو من شركة طاقة إلى تكتل صناعي، كجزء من الجهود المبذولة لمساعدة اقتصاد المملكة، وهو الأكبر عربيًا، على كسر اعتماده على مبيعات النفط.