صورة .. نجم الشباب ينزف دمًا بـ نهائي كأس إفريقيا

المواطن - محمد سمعه

قدم الجزائري جمال بلعمري مدافع نادي الشباب والمنتخب الجزائري أداءً أكثر من رائع في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 ضد المنتخب السنغالي.

ونشر الحساب الرسمي لـ موقع جول السعودي عبر تويتر صورة للمدافع جمال بلعمري وهو ينزف دمًا خلال مباراة السنغال، بعد احتكاكه مع أحد لاعبي منتخب السنغال.

وعالج الجهاز الطبي لـ المنتخب الجزائري اللاعب جمال بلعمري سريعًا، ليعود إلى المباراة النهائية ويُشارك في فوز منتخب بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخ محاربي الصحراء.

وكان اللاعب بغداد بونجاح سجل هدف فوز المنتخب الجزائري في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، ضد منتخب السنغال.

ويذكر أن مباراة الجزائر والسنغال أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي في مصر، وحرص اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق على الحضور لـ ملعب القاهرة لمساندة منتخب الجزائر.

وسبق لمنتخب الجزائر الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا عام 1990 في البطولة والتي أُقيمت في الاراضي الجزائرية.