صورتك وأنت شايب مع faceapp

المواطن - سعد البحيري

حظي تطبيق faceapp بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرًا لما يتميز به من إمكانيات تتيح للشخص التعرف على ملامح وجهه عند التقدم في العمر.

ودفع الشغف بمعرفة شكل الإنسان في مرحلة المشيب إلى تصدر التطبيق الترند العربي خلال الساعات الماضية وتسارع الأشخاص في مشاركة صورهم التي حصلوا عليها، في تجربة ليست الأولى من نوعها لكنها فريدة بشكل لافت.

ما هو faceapp؟

faceapp هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإحداث تغييرات على وجه الشخص، ويعمل على الصور القديمة المخزنة على الهاتف كما يتيح التقاط صورًا جديدة بملامح متقدمة في العمر.

تم تطوير faceapp بواسطة شركة Wireless Lab الروسية التي تستخدم تقنية الشبكة العصبية لإنشاء تحويلات واقعية للغاية للوجوه في الصور الفوتوغرافية، يمكن أن يحول التطبيق وجهًا ليجعله يبتسم، أو يبدو أصغر، أو يبدو أكبر سنًّا، أو حتى يغير الجنس. تم إطلاق FaceApp على iOS في يناير 2017 وعلى Android في فبراير 2017.

واجه التطبيق في بدايته انتقادات حيث اتهمه البعض أنه يغير ملامح الأشخاص السود ويمنحهم ملامح الأوروبيين، وردًّا على هذا الجدل، قال ياروسلاف غونشاروف، مؤسس ومدير شركة Wireless Lab: “إننا نأسف بشدة لهذه المشكلة الخطيرة بلا شك. إنها من الآثار الجانبية المؤسفة للشبكة العصبية الأساسية الناجمة عن التحيز في مجموعة التدريب، وليس السلوك المقصود.

فلاتر faceapp:

التطبيق توجد به مجموعة من الفلاتر المختلفة التي يمكن تطبيقها على شكلك، فهو يستطيع إضافة ابتسامة على الوجه المختار، أو تحويل الوجه إلى طفل رضيع أو تغير النوع من رجل لأنثى أو العكس، كما يجعلك ترى شكلك وأنت كبير في السن.