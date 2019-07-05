صور.. أمانة عسير تحاصر لصوص الأراضي

المواطن- فهد القحطاني – أبها

نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة أعمال إزالة لتعديات ومبانٍ عشوائية غير مرخصة شُيدت على أراضٍ تتجاوز مساحتها 850 ألف م2 في نحو 15 موقعاً بالمنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة قد اتخذت حيال تلك التجاوزات الإجراءات النظامية المعمول بها فوراً، وذلك بعدما قامت بإشعار المخالفين بضرورة بإخلاء المواقع، وشرعت فور انتهاء المهلة بإزالة التعديات.

وأشار إلى أن التعديات شملت إقامة مبانٍ مخالفة وأحواش غير نظامية وغير من التجاوزات التي تضر بسكان المنطقة والسلامة البيئية المحيطة بها منبهاً بأن أعمال إزالة التعديات استغرقت قرابة 30 يوماً، وأسهمت مختلف الإدارات المعنية بأمانة منطقة عسير في أعمال الإزالة.

الجدير بالذكر فإن أعمال الإزالة جاءت وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، والتي تنص بسرعة التعامل مع الإحداثات، وإزالتها فوراً، ومن ثم التأكد من عدم عودة المحدثين إلى المواقع مره أخرى، من خلال تكثيف الجولات الرقابية على جميع المواقع بمنطقة عسير كافة مؤكداً بأن الإحداثات التي تطال الأراضي الحكومية من قبل المعتدين، تعتبر من أهم العوامل المعطلة للتنمية في المنطقة، لافتاً إلى أن الأمانة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك.