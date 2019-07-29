صور.. أمرابط ينعش تدريبات النصر

المواطن - مروة نبيل

شارك المغربي نور الدين أمرابط في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، اليوم الاثنين، خلال معسكر العالمي الإعدادي المقام في البرتغال.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للمغربي نور الدين أمرابط في مران العالمي اليوم، بعد نهاية الإجازة التي منحها له الجهاز الفني.

وكان أمرابط وصل إلى معسكر النصر في البرتغال، مساء أمس الأحد، بعد نهاية إجازته عقب مشاركته مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، التي أُقيمت في مصر مؤخرًا.

وظهر نور الدين أمرابط بمستوى مميز في منافسات دور المجموعات مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في كأس الأمم الإفريقية 2019، قبل أن يودع البطولة القارية من دور الـ16.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكرًا خارجيًّا في البرتغال، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ولعب أكثر من مباراة ودية خلال الفترة الماضية.