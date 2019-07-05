صور.. أياكس يودع دي يونج بطريقته الخاصة

المواطن - مروة نبيل

حرص نادي أياكس أمستردام الهولندي، على توديع لاعبه فرينكي دي يونج، بطريقته الخاصة بعد انضمامه إلى صفوف برشلونة الإسباني رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر حساب نادي أياكس أمستردام الهولندي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لخبر انتقال دي يونج إلى نادي برشلونة الإسباني، على غلاف صحيفتي “موندو ديبورتيفو” و”سبورت”، وعلق قائلًا: “يوم سعيد”.

وقام بنشر صورة أخرى لحافلة أياكس أمستردام الهولندي مطبوع عليها صورة للاعبه السابق دي يونج، وعلق عليها قائلًا: “برشلونة.. استمتعوا بالمستقبل كما نفعل. حظ سعيد”.

وكان دي يونج قد اجتاز الفحوصات الطبية للانضمام إلى برشلونة رسميًا، في صفقة وصلت إلى 75 مليون يورو، بجانب 11 مليونًا كمتغيرات.