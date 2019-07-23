صور.. استقبال خاص لبطلات الجودو

المواطن - مروة نبيل

عادت بعثة منتخب السعودية للجودو، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الرياض بعد المشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين والشباب، التي أُقيمت في الأردن، وسط استقبال مميز بحضور رئيس الاتحاد العميد ركن خالد العريني.

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لاستقبال منتخب الجودو في صالة مطار الملك خالد الدولي، ومن بينهم اللاعبات الثلاث مريان بكر هارون، حصة المليكي ورنيم أبو حربش.

وتوجت مريان بالميدالية الذهبية في مسابقة وزن 78 كيلو جرامًا، وخطفت حصة فضية وزن 52 كيلو جرامًا، ونالت رنيم الميدالية البرونزية في مسابقة وزن 63 كيلو جرامًا.

وتُعتبر هذه المرة هي الأولى في تاريخ الجودو بالسعودية التي يشارك فيها فريق من السيدات مع الأخضر في بطولة خارجية.