صور.. استقبال مميز لـ كاريلو في مران الهلال

المواطن - مروة نبيل

شارك البيروفي أندريه كاريلو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، خلال معسكره الإعدادي المقام في مدينة لينز النمساوية.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لاحتفال لاعبي الفريق الأول بالنجم كاريلو قبل انطلاق التدريبات الجماعية على طريقتهم الخاصة.

ووصل كاريلو إلى معسكر الهلال في النمسا بالأمس، وقام بتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربعة أعوام، بعدما لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا خارجيًّا في النمسا؛ استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، ولعب خلاله عددًا من المباريات الودية.