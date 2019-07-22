صور .. استمرار أعمال تجهيز ملعب ثلوث المنظر

المواطن - محمد سمعه

واصلت بلدية محافظة بارق، أعمال تجهيز وتطوير مشروع الملعب الرياضي بمركز ثلوث المنظر خلال الفترة الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمي لـ بلدية محافظة بارق عبر تويتر صورًا من أعمال تجهيز وتطوير الملعب الرياضي في مركز ثلوث المنظر، ضمن عددًا من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تطوير المشهد الحضري في بلدية محافظة بارق.

ويُذكر أن أحمد بن عوض البارقي رئيس بلدية بارق قال بأن البلدية تعمل في الفترة الحالية على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في المراكز التابعة للمحافظة، وسط متابعة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ودراسة وتوجيه من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.

ويشهد مركز ثلوث المنظر حاليًا استكمال مشروع مبنى المركز الحضاري والذي يحتوي على مجالس ضيافة ومعرض وصالة اجتماعات، بجانب إقامة مشروع الحديقة العامة.