صور.. الاتحاد يبدأ الموسم بفحوصات طبية
قبل العودة الميدانية للتحضيرات

صور.. الاتحاد يبدأ الموسم بفحوصات طبية

2019/07/03
الساعة 12:14 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أمس الثلاثاء، الفحوصات الطبية الاعتيادية؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا ومقطع فيديو أثناء إجراء لاعبي العميد للفحوصات الطبية، قبل العودة الميدانية للتحضيرات.

وتأمل جماهير الاتحاد في استعداد الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز العاشر بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ويستعد لملاقاة ذوب آهن الإيراني.



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